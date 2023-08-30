СМИ: американское ядерное оружие может быть размещено в Великобритании
Американское ядерное оружие может быть размещено на территории Великобритании, сообщает The Telegraph со ссылкой на официальные документы попавшие в распоряжение издания.
Согласно им, Конгресс США получил запрос на 50 миллионов долларов от американских ВВС на «общежитие для обеспечения мер безопасности» на территории британской авиабазы Лейкенхит в Саффолке, где до 2008 года хранилось 110 американских ядерных бомб.
Газета считает, что в данном случае речь идет об обеспечении технической возможности для безопасного и надежного хранения ядерного оружия.
Ранее Белый дом заявил, что США не обсуждает публично места размещения своего ядерного оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru