СМИ: американское ядерное оружие может быть размещено в Великобритании

Американское ядерное оружие может быть размещено на территории Великобритании, сообщает The Telegraph со ссылкой на официальные документы попавшие в распоряжение издания.

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Согласно им, Конгресс США получил запрос на 50 миллионов долларов от американских ВВС на «общежитие для обеспечения мер безопасности» на территории британской авиабазы Лейкенхит в Саффолке, где до 2008 года хранилось 110 американских ядерных бомб.

Газета считает, что в данном случае речь идет об обеспечении технической возможности для безопасного и надежного хранения ядерного оружия.

Ранее Белый дом заявил, что США не обсуждает публично места размещения своего ядерного оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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