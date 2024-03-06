СМИ: Американский сухогруз получил повреждения в Аденском заливе

Американский сухогруз True Confidence, шедший под флагом Барбадоса, получил повреждения в Аденском заливе, сообщает The Associated Press.

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По предварительным данным, с экипажем судна до этого на связь выходили представители йеменских хуситов.

Какое оружие было применено против сухогруза пока не ясно. Корабль принадлежит, базирующемуся в Лос-Анджелесе фонду Oaktree Capital Management. Там пока не комментировали произошедшее. Нет информации и от хуситов.

Ранее йеменские хуситы атаковали два судна США в Аденском заливе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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