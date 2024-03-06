СМИ: Американский сухогруз получил повреждения в Аденском заливе
Американский сухогруз True Confidence, шедший под флагом Барбадоса, получил повреждения в Аденском заливе, сообщает The Associated Press.
По предварительным данным, с экипажем судна до этого на связь выходили представители йеменских хуситов.
Какое оружие было применено против сухогруза пока не ясно. Корабль принадлежит, базирующемуся в Лос-Анджелесе фонду Oaktree Capital Management. Там пока не комментировали произошедшее. Нет информации и от хуситов.
Ранее йеменские хуситы атаковали два судна США в Аденском заливе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова заявила о беспрецедентных хакерских атаках на ресурсы ЦИК
- Восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил билеты на футбол
- Суд продлил арест директору Климовского патронного завода после аварии
- СМИ: Американский сухогруз получил повреждения в Аденском заливе
- Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в сочинской резиденции
- Песков назвал критерии журналистам для интервью с Путиным
- «Мимозовые» туры подготовили в Абхазии к 8 марта
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала до 1 миллиона рублей
- Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов
- Собянина призвали пустить туристические автобусы на выделенные полосы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru