Песков: Россию не привлекут к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Россию поставили в известность о том, что ее не будут привлекать к расследованию чрезвычайного происшествия на газопроводах системы «Северный поток». Информация доведена по дипломатическим каналам, проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Днём ранее официальный представитель Кремля заявлял, что Москва в обязательном порядке должна принимать участие в обследовании мест повреждений труб «Северных потоков» и расследовании причин инцидентов.