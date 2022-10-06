Песков: Россию не привлекут к расследованию ЧП на «Северных потоках»
Россию поставили в известность о том, что ее не будут привлекать к расследованию чрезвычайного происшествия на газопроводах системы «Северный поток». Информация доведена по дипломатическим каналам, проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Днём ранее официальный представитель Кремля заявлял, что Москва в обязательном порядке должна принимать участие в обследовании мест повреждений труб «Северных потоков» и расследовании причин инцидентов.
Первые три места утечки газа из двух веток газопровода «Северный поток» и одной – «Северный поток 2» в Балтийском море были обнаружены 26 сентября. Затем было выявлено ещё одно место повреждения трубы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ Владимир Путин обвинил «англосаксов» в организации диверсии на «Северных потоках». Сейчас данное ЧП расследуют отдельно полиция Копенгагена, Служба госбезопасности Швеции и российская ФСБ.
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