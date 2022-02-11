СМИ: американские сенаторы зашли в тупик с санкциями против России

Американское правительство испытывает определенные трудности с работой над проектом закона о санкциях против России, сообщает CNN со ссылкой на главу комитета сената по иностранным делам Боба Менендеса.

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Таким образом, сенат зашел в тупик с ограничениями против Москвы. «Думаю, мы зашли в тупик», — сообщил парламентарий.

Отмечается, что у конгрессменов возникли разногласия, связанные с санкциями против российского правительства. Вашингтон хочет ввести их в случае эскалации конфликта на Украине.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что США в любом случае разработают новые ограничительные меры против Москвы. По его словам, вопрос только в том, когда США решит их ввести.

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСенат США
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