СМИ: американские сенаторы зашли в тупик с санкциями против России
Американское правительство испытывает определенные трудности с работой над проектом закона о санкциях против России, сообщает CNN со ссылкой на главу комитета сената по иностранным делам Боба Менендеса.
Таким образом, сенат зашел в тупик с ограничениями против Москвы. «Думаю, мы зашли в тупик», — сообщил парламентарий.
Отмечается, что у конгрессменов возникли разногласия, связанные с санкциями против российского правительства. Вашингтон хочет ввести их в случае эскалации конфликта на Украине.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что США в любом случае разработают новые ограничительные меры против Москвы. По его словам, вопрос только в том, когда США решит их ввести.
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