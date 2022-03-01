СМИ: американские биржи приостановили торги акциями российских компаний

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и электронная биржа Nasdaq приостановили торги акциями ряда российских компаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Торги акциями на Мосбирже отменены

NYSE приостановила торги ценными бумагами компаний МТС, «Мечел» и ЦИАН. Nasdaq временно остановил торговлю акциями группы компаний «Яндекс», а также Ozon.

Отмечается, что такое решение временно и вызвано американскими санкциями против Москвы, которые введены в связи с событиями вокруг Украины.

Тем временем, российский Центробанк принял решение отменить утренние и вечерние сессии на Мосбирже с 1 по 5 марта. Это означает, что торги будут идти с 10:00 до 18:45 по московскому времени, а не с 6:50 до 23:00, как до этого.

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