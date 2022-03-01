СМИ: американские биржи приостановили торги акциями российских компаний
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и электронная биржа Nasdaq приостановили торги акциями ряда российских компаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
NYSE приостановила торги ценными бумагами компаний МТС, «Мечел» и ЦИАН. Nasdaq временно остановил торговлю акциями группы компаний «Яндекс», а также Ozon.
Отмечается, что такое решение временно и вызвано американскими санкциями против Москвы, которые введены в связи с событиями вокруг Украины.
Тем временем, российский Центробанк принял решение отменить утренние и вечерние сессии на Мосбирже с 1 по 5 марта. Это означает, что торги будут идти с 10:00 до 18:45 по московскому времени, а не с 6:50 до 23:00, как до этого.
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