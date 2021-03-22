Во время обстрелов в сирийском Алеппо пострадали мирные жители

В сирийском городе Алеппо в результате обстрела, произведенного боевиками, пострадали мирные жители. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.

Отмечается, что атаку производили боевики запрещенных террористических организаций в городских районах Ас-Салихин и аль-Фирдаус. По данным контр-адмирала, от ударов реактивных снарядов погибли двое человек, около 17 пострадали.

По словам Карпова, в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 40 обстрелов со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-нусра". Под удар попали провинции Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

В свою очередь госдепартамент США заявил что артиллерийские удары были нанесены войсками САР. В госдепе также обвинили российские самолеты в нанесении авиаударов по Алеппо и Идлибу.

