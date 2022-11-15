СМИ: Amazon уволит около 10 тысяч сотрудников

Amazon сократит 10 тысяч человек, сообщает The New York Times со ссылкой на близкие к руководству американской компании источники.

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Увольнения начнутся в ближайшие дни. Они затронут, прежде всего, технический отдел, кадровиков, а также корпоративных должностей. Всего работы могут лишиться около 10 тысяч работников или 3% всех сотрудников компании.

Издание отмечает, что сокращения совпадают с большим сезоном праздничных покупок. «Это показывает, что быстро ухудшающаяся мировая экономика заставляет компанию, ценящую стабильность, урезать штаты, которые годами были раздуты», — следует из статьи.

Ранее основатель Amazon Джефф Безос вступил в полемику с администраций США. Предприниматель обвинил власти в сокрытии реальных причин роста инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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