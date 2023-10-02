СМИ: «Аль-Каида» напала на главу йеменского спецназа
2 октября 202315:21
Боевики запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида» совершили покушение на командующего йеменским спецназом генерала Фадля Бааша.
Как сообщает телеканал Al Hadath, инцидент произошёл в провинции Абьян, где террористы взорвали заминированный автомобиль, мимо которого проезжала колонна генерала.
Уточняется, что пострадали пять человек, Баашу удалось спастись.
Ранее афганский телеканал 1TV заявил, что новым лидером «Аль-Каиды» стал Саиф аль-Адель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru