СМИ: «Аль-Каида» напала на главу йеменского спецназа

Боевики запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида» совершили покушение на командующего йеменским спецназом генерала Фадля Бааша.

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Как сообщает телеканал Al Hadath, инцидент произошёл в провинции Абьян, где террористы взорвали заминированный автомобиль, мимо которого проезжала колонна генерала.

Уточняется, что пострадали пять человек, Баашу удалось спастись.

Ранее афганский телеканал 1TV заявил, что новым лидером «Аль-Каиды» стал Саиф аль-Адель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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