СМИ: Актер Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами

По данным агентства, одной из причин расследования стали существенные долги артиста по налоговым обязательствам.

Кроме того, актера подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.

В апреле 2024 года сообщалось, что Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. В его защиту выступили 50 деятелей культуры Франции. Слушания по делу назначены на март 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».

