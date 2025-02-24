СМИ: Актер Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами
24 февраля 202517:44
Актер Жерар Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами с отягчающими обстоятельствами, сообщает Agence France-Presse (AFP).
По данным агентства, одной из причин расследования стали существенные долги артиста по налоговым обязательствам.
Кроме того, актера подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
В апреле 2024 года сообщалось, что Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. В его защиту выступили 50 деятелей культуры Франции. Слушания по делу назначены на март 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru