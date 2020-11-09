СМИ: Airbnb грозят антимонопольные ограничения ЕС

Более 50% домов и квартир, которые сдают в краткосрочную аренду, размещаются на Airbnb. Это вызывает у ЕС претензии к компании. Регуляторы могут обязать компанию делиться данными о клиентах с конкурентами или запретить предоставлять преференции для других.

Представитель Airbnb ответил на вопросы издания, заявив, что опасения ЕС не обоснованы. Он отметил, что конкуренция в сфере туризма принесла европейским потребителям значительные выгоды, а сервис стремится предлагать самые низкие цены на жилье.

