По информации канала, представитель ФБР Сара Руан подтвердила факт обыска в доме, но отказалась предоставить подробности текущего расследования.

Скотт Риттер — бывший американский военный и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году Риттер был осужден по обвинению в педофилии. В возрасте 49 лет он начал общение в чате с человеком, который представился 15-летней девушкой. Сначала он попросил прислать фотографию, а затем предложил наблюдать за его непристойным поведением. На самом деле, «девушка» была детективом Райаном Веннеманом.

В настоящее время Риттер работает с RT и РИА Новости и активно участвует в программах на российских государственных телеканалах, поддерживая российскую повестку по вопросам, связанным с Украиной, передает «Радиоточка НСН».

