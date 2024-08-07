СМИ: Агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Риттера в штате Нью-Йорк
Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Причины пока не раскрыты, сообщает News Channel 13, местное подразделение телеканала NBC.
Корроспондент телеканала зафиксировал на видео, как агенты обыскивают и фотографируют автомобили, припаркованные у дома Риттера.
По информации канала, представитель ФБР Сара Руан подтвердила факт обыска в доме, но отказалась предоставить подробности текущего расследования.
Скотт Риттер — бывший американский военный и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году Риттер был осужден по обвинению в педофилии. В возрасте 49 лет он начал общение в чате с человеком, который представился 15-летней девушкой. Сначала он попросил прислать фотографию, а затем предложил наблюдать за его непристойным поведением. На самом деле, «девушка» была детективом Райаном Веннеманом.
В настоящее время Риттер работает с RT и РИА Новости и активно участвует в программах на российских государственных телеканалах, поддерживая российскую повестку по вопросам, связанным с Украиной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru