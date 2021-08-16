«Аэрофлот» отказался от полётов над Афганистананом
Российские авиаперевозчики «Аэрофлот» и грузовая AirBridgeCargo приняли решение с 16 августа не летать над территорией Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.
Собеседник агентства уточнил, что отказ от полётов связан с изданием Пакистаном по просьбе Афганистана оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов.
В «Аэрофлоте» подтвердили данную информацию и уточнили, что решение о прекращении полётов над Афганистаном касается рейсов в Дели и Бангкок. Официальный представитель авиакомпании Михаил Демин заявил это временная мера, «до нормализации обстановки».
Ранее боевики запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал из страны.
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