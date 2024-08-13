СМИ: 21-летнюю волонтера Олимпийских игр нашли мертвой в Париже

В Париже была обнаружена мертвой 21-летняя девушка-волонтер, которая работала на Олимпийских играх. Об этом сообщает газета Parisien.

Предполагается, что ее убил другой волонтер, с которым она была знакома уже два года.

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По данным газеты, на голове погибшей была обнаружена гематома, а на шее — рана. Позже полиция задержала подозреваемого, который, по информации источника издания, попытался покончить с собой после совершенного преступления.

Олимпийские игры проходили с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях участвовали 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. К моменту церемонии закрытия российские атлеты уже покинули Париж и не присутствовали на этом мероприятии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Виктор Иванов
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