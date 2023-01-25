СМИ: 20 штатов США подали иск против миграционной политики Байдена

Отмечается, что иски подали контролируемые республиканцами штаты, в том числе Аляска, Айдахо, Западная Виргиния, Канзас, Кентукки, Миссисипи, Монтана, Теннесси, Флорида, Южная Каролина, при этом инициатива принадлежала штату Техас. Регионы выступили против мер помощи мигрантам и отметили, что до реализации программы Вашингтон должен был узнать общественное мнение.

В рамках решения властей США до 30 тысяч граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы смогут ежемесячно въезжать в страну на два года. Мигрантам предоставят право на работу, если в США есть обладающие возможностью приглашать их лица, при этом иностранцам необходимо пройти проверку правоохранительных органов.

Кроме того, американские власти увеличили квоту беженцев из стран Западного полушария, которых США могут принять в 2023-2024 финансовых годах, переехать в Штаты смогут до 20 тысяч человек.

