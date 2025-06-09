В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет

Самолет с людьми на борту рухнул в районе города Туллахома в американском штате Теннесси. Об этом говорится в сообщении дорожной полиции штата в соцсети X.

«По предварительной информации, на борту находились от 16 до 20 человек. Некоторые из них были доставлены на медицинском вертолете в больницы», - указали в ведомстве.

Число пострадавших не уточняется.

Как сообщил телеканал CNN, воздушное судно использовалось для прыжков с парашютом.

Ранее в США у побережья Коннектикута потерпел крушение легкомоторный самолет, находившиеся на борту мужчина и девочка-подросток выжили, напоминает Ura.ru.

