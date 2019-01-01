Слуцкий не стал вице-спикером ПАСЕ

Бороться с фейк-ньюс предложено Министерству обороныНаталья Касперская: даже нет теории, как это делатьВЦИОМ: каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от «фейков»«Люди перестали доверять государственным СМИ, а соцсети наполнены фейковыми новостями» - главред «МК» Павел Гусев.
Председатель комитета Государственной Думы по международным делам 51-летний Леонид Слуцкий (ЛДПР) не набрал большинства голосов во втором туре для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает ТАСС.