В мире

Слуцкий не стал вице-спикером ПАСЕ

26 июня21:29

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам 51-летний Леонид Слуцкий (ЛДПР) не набрал большинства голосов во втором туре для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает ТАСС.


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ФОТО: echrblog.blogspot.com/
ТЕГИ:ПАСЕ