Словения признала невозможность отправки оружия на Украину


Словения не может поставлять вооружение Украине, поскольку у нее нет должного запаса наступательного оружия. Об этом заявил глава словенского правительства Роберт Голоб, сообщило агентство ТАСС.

В США заявили, что боеприпасы GLSDB направляются в зону боев на Украине

Соответствующее заявление премьер-министр Словении сделал перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Вместе с тем Голоб заверил, что Любляна поддерживает инициативу ЕС, касающуюся помощи Украине.

Ранее сообщалось, что все страны Евросоюза, включая Венгрию, договорились выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаПомощьСловения

Горячие новости

Все новости

партнеры