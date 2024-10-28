Словацкий премьер Фицо рассказал о новой попытке покушения на него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на его жизнь вновь покушались, передает Štandard.

По его словам, ЧП произошло в начале октября на мероприятии в честь 80-летия Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии. Тогда полиция задержала мужчину с оружием, который пытался прорваться через толпу.

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В июле глава словацкого правительства Роберт Фицо вернулся к своим обязанностям после пережитого покушения, которое произошло 15 мая.

Ранее в городе Гандлова вооруженный 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, премьера госпитализировали с огнестрельными ранениями. Нападавшего задержали, его обвинили в попытке преднамеренного убийства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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