Словацкие перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной

Активисты Союза автоперевозчиков Словакии начали блокировать контрольно-пропускной пункт «Вышне-Немецке» на границе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила республиканская пограничная служба.

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Блокировка КПП началась в 16:05 (17:05 мск). Сроки проведения акции неизвестны, заявили в погранслужбе.

При этом гуманитарные грузы по-прежнему могут проехать на Украину. Фуры с коммерческими товарами будут пропускать по четыре за один час.

Ситуация на западных границах Украины обострилась в середине ноября. Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе двух стран.

Ранее новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало отправку Украине боеприпасов на сумму 40,3 миллиона евро, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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