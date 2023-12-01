Словацкие перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной
Активисты Союза автоперевозчиков Словакии начали блокировать контрольно-пропускной пункт «Вышне-Немецке» на границе с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила республиканская пограничная служба.
Блокировка КПП началась в 16:05 (17:05 мск). Сроки проведения акции неизвестны, заявили в погранслужбе.
При этом гуманитарные грузы по-прежнему могут проехать на Украину. Фуры с коммерческими товарами будут пропускать по четыре за один час.
Ситуация на западных границах Украины обострилась в середине ноября. Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе двух стран.
Ранее новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало отправку Украине боеприпасов на сумму 40,3 миллиона евро, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru