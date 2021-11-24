Словакия введет общенациональный локдаун с 25 ноября из-за COVID-19

Словакия приняла решение ввести с 25 ноября общенациональный локдаун на 2 недели. Об этом заявил вице-премьер и глава минэкономики страны Рихард Сулик.

«Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время», - приводит РИА Новости слова Сулика.

Также на время локдауна отменяются все массовые мероприятия в сфере культуры и спорта, будут закрыты предприятия общепита. Кроме того, будут открыты магазины только с товарами первой необходимости.

Сулик подчеркнул, что для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших список магазинов будет расширен.

Национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом ранее ввели в Австрии с 22 ноября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСловакия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры