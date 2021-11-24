Словакия введет общенациональный локдаун с 25 ноября из-за COVID-19
Словакия приняла решение ввести с 25 ноября общенациональный локдаун на 2 недели. Об этом заявил вице-премьер и глава минэкономики страны Рихард Сулик.
«Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время», - приводит РИА Новости слова Сулика.
Также на время локдауна отменяются все массовые мероприятия в сфере культуры и спорта, будут закрыты предприятия общепита. Кроме того, будут открыты магазины только с товарами первой необходимости.
Сулик подчеркнул, что для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших список магазинов будет расширен.
Национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом ранее ввели в Австрии с 22 ноября.
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