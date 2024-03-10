Словакия: Украину могут принять в ЕС лишь по политическим соображениям
Страны Европейского союза могут руководствоваться лишь политическими соображениями вместо показателей реальной готовности при приеме Украины в ЕС, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
По его словам, в руководстве Евросоюза считают некорректным говорить о высоком уровне коррупции на Украине. Как отметил глава правительства, пока длится конфликт, вопрос вступления Киева в объединение не сдвинется с места. Также Фицо поддержал меры по защите рынка Европы от поставок украинских сельскохозяйственных товаров.
Ранее стало известно, что Словакия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Словакия: Украину могут принять в ЕС лишь по политическим соображениям
- На Украине внесут на рассмотрение депутатов проект о мобилизации осужденных
- СМИ: Борис Джонсон тайно обсудил с Мадуро конфликт на Украине
- СМИ: шведский самолет впервые приблизился к границе РФ после вступления в НАТО
- На Украине заявили о потере американских ЗРК Patriot
- Байден: Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает
- На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и четырех регионах
- СМИ: для восстановления Украины понадобится более триллиона долларов
- Студента МГУ арестовали за лозунг в названии сети Wi-Fi
- Папа Римский: Украина должна поднять белый флаг и согласиться на переговоры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru