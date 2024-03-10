Словакия: Украину могут принять в ЕС лишь по политическим соображениям

Страны Европейского союза могут руководствоваться лишь политическими соображениями вместо показателей реальной готовности при приеме Украины в ЕС, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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По его словам, в руководстве Евросоюза считают некорректным говорить о высоком уровне коррупции на Украине. Как отметил глава правительства, пока длится конфликт, вопрос вступления Киева в объединение не сдвинется с места. Также Фицо поддержал меры по защите рынка Европы от поставок украинских сельскохозяйственных товаров.

Ранее стало известно, что Словакия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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