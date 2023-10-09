Слепаков выразил поддержку израильтянам, пострадавшим от нападения ХАМАС

Популярный юморист Семен Слепаков (признан в России иноагентом) выразил поддержку жителям Израиля, пострадавшим от нападения радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующую запись комик разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

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К посту Слепаков прикрепил снимок двух людей, которые держат флаг Израиля. «В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — подчеркнул шоумен.

Он также пожелал мужества и сил израильским военным и выразил соболезнования потерявшим родных и близких. «Единства и мира Израилю. Ам Исраэль Хай! («Народ Израиля жив!» — прим. НСН)», — подытожил Слепаков.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актёра и музыканта Семёна Слепакова в реестр иностранных агентов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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