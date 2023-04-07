Днём ранее в Швеции заявили о трудностях в поиске ответственных за теракт в водах Балтики. По мнению участников расследования, шансов найти какие-то улики практически исчезли. Несмотря на отсутствие фактуры, следователи всё же выдвинули несколько версий и теорий того, кто осуществил подрыв «Северных потоков».

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», западные СМИ продолжают искать украинский след в подрыве «Северных потоков». В Кремле ранее высказали сомнение в причастности официального Киева к подрыву газопровода.

