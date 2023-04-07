Следы взрывчатки обнаружены на яхте по делу подрыва «Северных потоков»
Следы взрывчатого вещества найдены на яхте «Андромеда», которую связывают с подрывом трубопроводов системы «Северный поток». Идентификацию провели следователи из Германии, сообщает The New York Times.
Помимо взрывчатки, в материалах дела появились сведения об экипаже судна с фальшивыми удостоверениями личности. Однако никаких других зацепок пока нет нет, отмечает издание.
Днём ранее в Швеции заявили о трудностях в поиске ответственных за теракт в водах Балтики. По мнению участников расследования, шансов найти какие-то улики практически исчезли. Несмотря на отсутствие фактуры, следователи всё же выдвинули несколько версий и теорий того, кто осуществил подрыв «Северных потоков».
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», западные СМИ продолжают искать украинский след в подрыве «Северных потоков». В Кремле ранее высказали сомнение в причастности официального Киева к подрыву газопровода.
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- Следы взрывчатки обнаружены на яхте по делу подрыва «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru