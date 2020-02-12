Skynews сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Лондоне

12 февраля 202022:35

Телеканал Skynews сообщил, что в Лондоне зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

По данным телеканала, пациент лечится от вируса в больнице в Южном Лондоне. Это первый случай заболевания коронавирусом, подтвержденный в столице и девятый подтвержденный случай в Великобритании уточняет СМИ.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, по последним данным, скончались 1018 человек, в том числе двое за пределами материкового Китая. Общее число заболевших по всему миру Национальная комиссия по здравоохранению Китая оценивает в 43 103 человека. Известно о более 3 тысячах случаев выздоравления.

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ФОТО: pixabay.com
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