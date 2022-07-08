Sky News: Суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Отмечается, что судебное разбирательство по делу о мошенничестве началось 8 июня. Тогда подсудимые заявили, что чувствуют себя уверенно и готовы доказать свою невиновность.

Ранее Швейцарская прокуратура запросила для Блаттера и Платини один год и восемь месяцев лишения свободы условно, напоминает RT. Так, речь идет о громком деле о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

