Sky News: Суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента организации Мишеля Платини, которых обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Платини намерен взыскать с УЕФА многомиллионный долг по зарплате

Отмечается, что судебное разбирательство по делу о мошенничестве началось 8 июня. Тогда подсудимые заявили, что чувствуют себя уверенно и готовы доказать свою невиновность.

Ранее Швейцарская прокуратура запросила для Блаттера и Платини один год и восемь месяцев лишения свободы условно, напоминает RT. Так, речь идет о громком деле о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

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