Объявлен кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер»

Телесеть HBO объявила о кастинге на главные роли в грядущем сериале о «Гарри Поттере». Авторы шоу ищут детей, которые сыграют Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер.

Пользователей «ВКонтакте» пригласили сыграть в новом фильме «Буратино»

Отмечается, что в апреле 2025 года, когда стартуют съёмки, претендентам должно быть от девяти до 11 лет. Принять участие в кастинге смогут только дети из Великобритании или Ирландии.

На данный момент известно, что HBO планирует выпустить не менее семи сезонов сериала по «Гарри Поттеру». Режиссёрское кресло займёт работавший над «Игрой престолов» Марк Майлод, а автор книг о волшебнике Джоан Роулинг выступит продюсером.

Ранее аукционный дом Richard Winterton Auctioneers объявил, что первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», изначально стоившее 3,5 фунта стерлингов, было продано за 8,6 тысячи долларов, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыСериалГарри Поттер

Горячие новости

Все новости

партнеры