Объявлен кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер»
Телесеть HBO объявила о кастинге на главные роли в грядущем сериале о «Гарри Поттере». Авторы шоу ищут детей, которые сыграют Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер.
Отмечается, что в апреле 2025 года, когда стартуют съёмки, претендентам должно быть от девяти до 11 лет. Принять участие в кастинге смогут только дети из Великобритании или Ирландии.
На данный момент известно, что HBO планирует выпустить не менее семи сезонов сериала по «Гарри Поттеру». Режиссёрское кресло займёт работавший над «Игрой престолов» Марк Майлод, а автор книг о волшебнике Джоан Роулинг выступит продюсером.
Ранее аукционный дом Richard Winterton Auctioneers объявил, что первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», изначально стоившее 3,5 фунта стерлингов, было продано за 8,6 тысячи долларов, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен потребовал от Израиля изменить подход в действиях на Западном берегу
- СМИ: ВС РФ начали контрнаступление в Курской области и выбили ВСУ из Гордеевки
- Европейский суд потребовал от корпорации Apple выплатить €13 млрд
- Пентагон: США не указывают Украине цели для ударов по России
- Объявлен кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер»
- США ввели новые санкции против России и Ирана
- В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ
- Кинокомпании «Стар Медиа ТВ» и «А Сериал» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
- Правозащитники попросили Генпрокуратуру России проверить сына Юрия Никулина
- Роналду назвал игроков, способных выиграть «Золотой мяч»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru