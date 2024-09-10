Объявлен кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер»

Отмечается, что в апреле 2025 года, когда стартуют съёмки, претендентам должно быть от девяти до 11 лет. Принять участие в кастинге смогут только дети из Великобритании или Ирландии.

На данный момент известно, что HBO планирует выпустить не менее семи сезонов сериала по «Гарри Поттеру». Режиссёрское кресло займёт работавший над «Игрой престолов» Марк Майлод, а автор книг о волшебнике Джоан Роулинг выступит продюсером.

Ранее аукционный дом Richard Winterton Auctioneers объявил, что первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», изначально стоившее 3,5 фунта стерлингов, было продано за 8,6 тысячи долларов, сообщает РЕН ТВ.

