Скрывшим посещение стран из «черного COVID-списка» британцам отныне грозит 10 лет тюрьмы
Великобритания планирует внести поправки в уголовное законодательство, которые предполагают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет за сокрытие информации о посещении стран из черного списка COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости».
В черный список Великобритании входят 33 страны, включая страны Южной Америки, Южной Африки и Португалию. Въезд на территории Соединенного Королевства из этих стран имеют право только граждане страны или обладатели вида на жительство.
Любой прибывающий из стран черного списка будет обязан оплатить пошлину в размере 1750 фунтов стерлингов. Эта сумма будет направлена на трансфер до отеля, пребывание в гостинице и обязательные ПЦР-тесты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании
- СМИ: Злоумышленники устроили взрыв на входе в здание афинских СМИ
- Россия предложит помощь в восстановлении Бейрута после взрыва
- ФНС заявила о готовности к автоматической выплате имущественных вычетов с марта 2021 года
- В России упростят получение статуса ИП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru