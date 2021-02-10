Скрывшим посещение стран из «черного COVID-списка» британцам отныне грозит 10 лет тюрьмы

Великобритания планирует внести поправки в уголовное законодательство, которые предполагают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет за сокрытие информации о посещении стран из черного списка COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости».

В черный список Великобритании входят 33 страны, включая страны Южной Америки, Южной Африки и Португалию. Въезд на территории Соединенного Королевства из этих стран имеют право только граждане страны или обладатели вида на жительство.