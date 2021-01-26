Количество жертв COVID-19 в Великобритании превысило 100 тысяч
За всё время пандемии в Британии от последствий заражения COVID-19 скончались 100 162 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Великобритании.
За минувшие сутки в Соединенном Королевстве было выявлено 20 089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1631 человек скончался. По данным Минздрава страны, это самый низкий показатель с декабря 2020 года.
Общее число случаев заражения в стране превысило 3,6 миллиона. По данным агентства, 6,85 млн человек в Великобритании уже получили первые дозы двухфазной вакцины от коронавируса. Вторую прививку поставили около 500 тысяч жителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- По итогам несогласованных акций в России возбудили 20 уголовных дел
- Сенат утвердил Блинкена на пост госсекретаря США
- Арестован первый напавший на силовика на московском митинге 23 января
- Депутат Калашников объяснил своё предложение о портрете Путина на деньгах
- Поверенного РФ вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний Милонова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru