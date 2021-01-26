Количество жертв COVID-19 в Великобритании превысило 100 тысяч

За минувшие сутки в Соединенном Королевстве было выявлено 20 089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1631 человек скончался. По данным Минздрава страны, это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Общее число случаев заражения в стране превысило 3,6 миллиона. По данным агентства, 6,85 млн человек в Великобритании уже получили первые дозы двухфазной вакцины от коронавируса. Вторую прививку поставили около 500 тысяч жителей.

