Количество жертв COVID-19 в Великобритании превысило 100 тысяч

За всё время пандемии в Британии от последствий заражения COVID-19 скончались 100 162 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Великобритании.

Прощай, карантин! Вирусолог спрогнозировал двукратный спад по COVID-19 к марту

За минувшие сутки в Соединенном Королевстве было выявлено 20 089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1631 человек скончался. По данным Минздрава страны, это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Общее число случаев заражения в стране превысило 3,6 миллиона. По данным агентства, 6,85 млн человек в Великобритании уже получили первые дозы двухфазной вакцины от коронавируса. Вторую прививку поставили около 500 тысяч жителей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГибельПандемияВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры