Скромный день рождения английской королевы ознаменован военным парадом

Небольшой военный парад организован в субботу, 13 июня, в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II. Торжества состоялись в Виндзорском замке в Великобритании, сообщает BBC.

Елизавете II не понравилась идея устроить салют на ее день рождения в этом году

Масштаб парада был сокращен на фоне пандемии коронавируса, отмечает ТАСС.

Елизавета II родилась 21 апреля, ей исполнилось 94 года. Второй день рождения английские монархи стали отмечать с 1748 года вслед за королем Георгом II. Британский монарх родился 30 октября, но любил праздновать день рождения летом.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:День РожденияЕлизавета II
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