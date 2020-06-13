Скромный день рождения английской королевы ознаменован военным парадом

Масштаб парада был сокращен на фоне пандемии коронавируса, отмечает ТАСС.

Елизавета II родилась 21 апреля, ей исполнилось 94 года. Второй день рождения английские монархи стали отмечать с 1748 года вслед за королем Георгом II. Британский монарх родился 30 октября, но любил праздновать день рождения летом.

