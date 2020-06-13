Скромный день рождения английской королевы ознаменован военным парадом
Небольшой военный парад организован в субботу, 13 июня, в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II. Торжества состоялись в Виндзорском замке в Великобритании, сообщает BBC.
Масштаб парада был сокращен на фоне пандемии коронавируса, отмечает ТАСС.
Елизавета II родилась 21 апреля, ей исполнилось 94 года. Второй день рождения английские монархи стали отмечать с 1748 года вслед за королем Георгом II. Британский монарх родился 30 октября, но любил праздновать день рождения летом.
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