Скорой помощи в Лос-Анджелесе рекомендовали не привозить в больницы безнадёжных пациентов

Агентство экстренной медицинской помощи округа Лос-Анджелес (США) рекомендовало бригадам скорой помощи ограничить предоставление кислорода пациентам, а также не привозить больных, у которых «мало шансов на выживание», сообщает газета Los Angeles Times.

Согласно директиве властей, дополнительный кислород, в целях экономии, следует предоставлять пациентам, у которых насыщенность кислородом составляет менее 90%.

Кроме того, документ предписывает не привозить в больницы граждан с остановкой сердца, без признаков дыхания, движения, при отсутствии пульса и кровяного давления. Медики следует реанимировать пациента на месте и везти его в больницу только в случае восстановления пульса.

Власти округа объяснили свои рекомендации загруженностью больниц, из-за чего многим пациентам приходится до восьми часов ожидать освобождения койки. Всё это время они находятся в машинах скорой помощи, что не позволяет бригаде медиков выехать по другим вызовам и тормозит работу службы.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что случаев и смертей от коронавируса в стране сильно преувеличено, сообщает RT. По его словам, это связано с «нелепым» методом подсчёта Центров по контролю и профилактике заболеваний.

По данным ВОЗ на 4 января в США коронавирусом заболели более 20 миллионов человек.

