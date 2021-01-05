Скорой помощи в Лос-Анджелесе рекомендовали не привозить в больницы безнадёжных пациентов
Агентство экстренной медицинской помощи округа Лос-Анджелес (США) рекомендовало бригадам скорой помощи ограничить предоставление кислорода пациентам, а также не привозить больных, у которых «мало шансов на выживание», сообщает газета Los Angeles Times.
Согласно директиве властей, дополнительный кислород, в целях экономии, следует предоставлять пациентам, у которых насыщенность кислородом составляет менее 90%.
Кроме того, документ предписывает не привозить в больницы граждан с остановкой сердца, без признаков дыхания, движения, при отсутствии пульса и кровяного давления. Медики следует реанимировать пациента на месте и везти его в больницу только в случае восстановления пульса.
Власти округа объяснили свои рекомендации загруженностью больниц, из-за чего многим пациентам приходится до восьми часов ожидать освобождения койки. Всё это время они находятся в машинах скорой помощи, что не позволяет бригаде медиков выехать по другим вызовам и тормозит работу службы.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что случаев и смертей от коронавируса в стране сильно преувеличено, сообщает RT. По его словам, это связано с «нелепым» методом подсчёта Центров по контролю и профилактике заболеваний.
По данным ВОЗ на 4 января в США коронавирусом заболели более 20 миллионов человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru