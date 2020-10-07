Скончался знаменитый гитарист Эдди ван Хален
Американский музыкант и фронтмен рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален cкончался в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание TMZ.
Сын музыканта опубликовал в своем профиле в Twitter сообщение о том, что его отец Эдвард Лодевейк ван Хален "проиграл борьбу" с тяжелым заболеванием: на протяжении 10 лет музыкант страдал от рака горла. Ван Хален провел последние дни своей жизни в клинике Санты-Моники в Калифорнии.
Музыкант родился в Нидерландах, однако уже в 1962 году переехал с семьей в США. Эдвард ван Хален основал музыкальную группу вместе со своим братом Алексом. Братья дали группе свое имя: Van Halen, они исполняли композиции в жанре хард-рок. Эдвард являлся в ней гитаристом и автором песен.
Музыкальный журнал Rolling Stone назвал музыканта "легендарным" исполнителем и "новатором", критики отмечали виртуозность партий гитариста. Эдди ван Хален входит в топ-100 главных исполнителей рок-музыки в мире.
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