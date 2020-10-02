Пугачева сообщила о смерти музыканта Кальянова
2 октября 202020:14
Алла Пугачева сообщила о смерти российского музыканта Александра Кальянова. Об этом певица рассказала в своем профиле в Instagram.
Пугачева отметила, что Кальянов был ее близким другом и соратником, а также частью ее творческой жизни. Ему было 73 года, отмечает ТАСС. Причину его смерти Пугачева не уточнила.
Кальянов - советский и российский звукорежиссер, певец, композитор. Является троекратным лауреатом премии "Шансон года".
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2 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru