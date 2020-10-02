Пугачева сообщила о смерти музыканта Кальянова

Алла Пугачева сообщила о смерти российского музыканта Александра Кальянова. Об этом певица рассказала в своем профиле в Instagram.

Пугачева отметила, что Кальянов был ее близким другом и соратником, а также частью ее творческой жизни. Ему было 73 года, отмечает ТАСС. Причину его смерти Пугачева не уточнила.

Кальянов - советский и российский звукорежиссер, певец, композитор. Является троекратным лауреатом премии "Шансон года".


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкантыАлла Пугачева
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