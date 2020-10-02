Пугачева сообщила о смерти музыканта Кальянова

Пугачева отметила, что Кальянов был ее близким другом и соратником, а также частью ее творческой жизни. Ему было 73 года, отмечает ТАСС. Причину его смерти Пугачева не уточнила.

Кальянов - советский и российский звукорежиссер, певец, композитор. Является троекратным лауреатом премии "Шансон года".



