Скелет кита-белухи Хвальдимира передадут в музей при университете Агдера
Скелет кита-белухи, обнаруженного мертвым у берегов Норвегии и подозреваемого в шпионаже в пользу России, будет передан в музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера, сообщили в норвежском управлении рыболовства.
Как пояснили в ведомстве, совместно с норвежским ветеринарным институтом, проводившим вскрытие кита, было решено, что останки должны быть переданы в указанный музей.
В управлении рыболовства подчеркнули, что обычно останки животных после вскрытия уничтожаются из соображений инфекционного контроля.
Однако, как отметил глава ведомства и бывший министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, в случае с Хвальдимиром ситуация уникальна, и кости кита следует сохранить для будущих поколений, передает «Радиоточка НСН».
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