Скелет кита-белухи Хвальдимира передадут в музей при университете Агдера

Скелет кита-белухи, обнаруженного мертвым у берегов Норвегии и подозреваемого в шпионаже в пользу России, будет передан в музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера, сообщили в норвежском управлении рыболовства.

Как пояснили в ведомстве, совместно с норвежским ветеринарным институтом, проводившим вскрытие кита, было решено, что останки должны быть переданы в указанный музей.