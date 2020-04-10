СК России готов содействовать Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет России готов содействовать в расследовании Польшей крушения самолета Ту-154, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, а также политики и военные. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отметила, что российские следователи неоднократно оказывали содействие представителям Польши. В частности, было одобрено более 40 запросов на осмотр обломков самолета, несколько раз были осмотрены агрегаты, подузлы и конструктивные элементы разбившегося под Смоленском Ту-154.

Кроме того, Петренко подчеркнула, что итоги всех процессуальных действий передали польской стороне, отмечает РИА ФАН.

Опять за старое. Варшава заявила о подтверждении теории взрыва на борту Ту-154

Напомним, самолет потерпел крушение в апреле 2010 года под Смоленском. Из-за плохой видимости пилоты решили посадить борт на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный, но посадка оказалась неудачной, и он столкнулся с землей. На борту находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Они летели на траурные мероприятия в Катынь. Все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.

Как отмечает Светлана Петренко, версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения.

В эфире НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что версиями о якобы произошедшем взрыве на борту Ту-154 поляки выставляют себя «идиотами и болванами» в глазах мировой авиационной общественности.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Следственный КомитетРоссияПольшаКрушение СамолетаЛех Качиньский