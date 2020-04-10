СК России готов содействовать Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет России готов содействовать в расследовании Польшей крушения самолета Ту-154, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, а также политики и военные. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отметила, что российские следователи неоднократно оказывали содействие представителям Польши. В частности, было одобрено более 40 запросов на осмотр обломков самолета, несколько раз были осмотрены агрегаты, подузлы и конструктивные элементы разбившегося под Смоленском Ту-154.

Кроме того, Петренко подчеркнула, что итоги всех процессуальных действий передали польской стороне, отмечает РИА ФАН.