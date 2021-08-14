Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
Ситуация у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, где проходит акция националистов, стабилизировалась. В данный момент столкновения прекратились. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
До этого потасовка между националистами, в частности представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла у офиса президента Украины в Киеве, митингующие пытались прорваться к офису, участники акции бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ, кроме того, они зажгли шины и бросали брусчатку.
На месте работают правоохранители. Митинг продолжается, участники отошли на расстояние от полиции. Националисты выкрикивают оскорбления в адрес полиции и президента Владимира Зеленского.
Ранее на Украине допустили отмену санкций ЕС против России из-за действий Киева.
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