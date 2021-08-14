На Украине допустили отмену санкций ЕС против России из-за действий Киева
Евросоюз может снять часть санкций с России из-за невыполнения Украиной Минских соглашений, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Европа завтра снимет санкции с России, потому что Украина не выполняет Минские соглашения, я предполагаю, что такое может произойти», — рассказал парламентарий в эфире телеканала «НАШ».
Как напомнил Мураев, президент Украины Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие закона об особом статусе Донбасса, пишет журнал «Профиль».
«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», — добавил депутат.
Мураев подчеркнул, что европейские санкции в отношении России — это в первую очередь «потери товаропроизводителей Европейского Союза».
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