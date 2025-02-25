Система ПВО работала в Белгороде
25 февраля 202517:01
Над территорией Белгорода сработала система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Кроме того, система противовоздушной обороны сработала над Борисовским и Яковлевским районами.
В результате повреждения получили легковой автомобиль и одно домовладение. Данных о пострадавших нет.
Ранее дежурные средства ПВО нейтрализовали 19 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru