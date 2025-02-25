Система ПВО работала в Белгороде

Над территорией Белгорода сработала система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Кроме того, система противовоздушной обороны сработала над Борисовским и Яковлевским районами.

В результате повреждения получили легковой автомобиль и одно домовладение. Данных о пострадавших нет.

Ранее дежурные средства ПВО нейтрализовали 19 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская областьПВО

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