Сироп от кашля убил более 300 детей
От сиропа от кашля погибли более трех сотен человек в трех странах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Большинство погибших – дети в возрасте до пяти лет. По данным организации, с октября 2022 года по январь 2023 года в семи странах продавался детский сироп от кашля с высоким содержанием диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти вещества, использующиеся как промышленные растворители и антифриз, являются смертельно опасными даже в малых дозах, а потому их содержание в лекарствах запрещено. Из-за этого в Узбекистане, Гамбии и Индонезии погибли сотни маленьких детей.
ВОЗ отправила всем 194 странам – участницам организации предупреждение с требованием прекратить продажу опасных препаратов, а также с описанием других мер предотвращения новых трагедий.
Родители часто вынуждены заниматься самостоятельным лечением детей в сезон простуд из-за невозможности быстро вызвать врача и получить медицинскую консультацию. Как избежать осложнений при самолечении, рассказали эксперты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- Сироп от кашля убил более 300 детей
- Герасимов: Армии РФ на Украине противостоит весь Запад
- Генпрокуратура объявила Фонд Андрея Сахарова нежелательной в РФ организацией
- СМИ: Кредиты ЕС могут привести Украину к экономической катастрофе
- СМИ: В Пентагоне признали большие военные потери Украины
- Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным
- СМИ: Шойгу сменил командующих двух военных округов
- ЕС отправит в Армению новую наблюдательную миссию
- Латвия попросила российского посла покинуть страну до 24 февраля
- В Молдавии тактические учения с участием военной техники начнутся 24 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru