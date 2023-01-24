Сироп от кашля убил более 300 детей

От сиропа от кашля погибли более трех сотен человек в трех странах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Большинство погибших – дети в возрасте до пяти лет. По данным организации, с октября 2022 года по январь 2023 года в семи странах продавался детский сироп от кашля с высоким содержанием диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти вещества, использующиеся как промышленные растворители и антифриз, являются смертельно опасными даже в малых дозах, а потому их содержание в лекарствах запрещено. Из-за этого в Узбекистане, Гамбии и Индонезии погибли сотни маленьких детей.

ВОЗ отправила всем 194 странам – участницам организации предупреждение с требованием прекратить продажу опасных препаратов, а также с описанием других мер предотвращения новых трагедий.

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