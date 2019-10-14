Сирийские войска будут помогать курдам против Турции

В России за 10 лет снизилась смертность из-за алкоголя Семь станций Сокольнической линии московского метро были закрыты на вход Число жертв тайфуна в Японии возросло до 39 Непроданные продукты отправят на переработку в России Специалисты рассказали об опасностях работы в офисе