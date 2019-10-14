Новости за ночь: Сирийская армия выдвинулась на курдские территории
Главные события ночи по версии НСН.
Сирийская армия начала переброску на курдские территории
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента. Утверждается, что «части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии».
В свою очередь, издание «Аль-Масдар» пишет, что бомбардировщики ВКС России нанесли массированный удар по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Целью стали террористы запрещенного в России движения «Хайат Тахрир аш-Шам». По утверждению источника издания, российские военные действовали на основании разведданных, полученных от местных осведомителей в провинции. Это уже второй массированный налет на позиции боевиков за 48 часов. Официального подтверждения от российского Минобороны нет.
В воскресенье стало известно, что представители сирийского правительства и возглавляемого курдами движения «Сирийские демократические силы» сели за стол переговоров на российской авиабазе Хмеймим.
В России завершается переход на цифровое телевидение
В России отключили аналоговое телевидение. Завершился четвертый этап перехода к цифровому вещанию. Сегодня на цифру перешли последние два десятка регионов, это порядка 39 миллионов человек. Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны.
Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров необходимо было приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов должны были помочь власти регионов.
В Японии до 39 возросло число жертв тайфуна «Хагибис»
Жертвами крупнейшего за последние 60 лет тайфуна, который пронесся по Японии, стали 39 человек. Еще 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести. Жизнь в стране начинает входить в привычное русло. Аэропорты и большинство железнодорожных вокзалов возобновили свою работу после приостановки, однако более 800 внутренних рейсов были отменены.
Но предстоят еще большие восстановительные работы, потому что в некоторых районах реки вышли из берегов, а уровень воды поднялся до второго этажа домов, в нескольких городах произошли сходы оползней.
Сборная России по футболу досрочно вышла на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала разгромную победу - 5:0 над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Крупная победа в Никосии обеспечила сборной России выход в финальную часть первенства, наша сборная набрала 21 очко.
У лидера группы – команды Бельгии - 24 очка из 24 возможных. Она также получила путевку на чемпионат Европы. 16 ноября эти команды проведут матч между собой.
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