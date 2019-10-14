Новости за ночь: Сирийская армия выдвинулась на курдские территории

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Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента. Утверждается, что «части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии».

В свою очередь, издание «Аль-Масдар» пишет, что бомбардировщики ВКС России нанесли массированный удар по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Целью стали террористы запрещенного в России движения «Хайат Тахрир аш-Шам». По утверждению источника издания, российские военные действовали на основании разведданных, полученных от местных осведомителей в провинции. Это уже второй массированный налет на позиции боевиков за 48 часов. Официального подтверждения от российского Минобороны нет.

В воскресенье стало известно, что представители сирийского правительства и возглавляемого курдами движения «Сирийские демократические силы» сели за стол переговоров на российской авиабазе Хмеймим.

