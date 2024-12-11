Сирийская оппозиция: Взят под контроль город Дейр-эз-Зор
11 декабря 202405:16
Отряды вооружённой оппозиции Сирии взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор, который находится на северо-востоке страны, сообщает газета «Аль-Ватан».
Этот населенный пункт является крупнейшим в восточной части Сирии, а также важным транспортным узлом.
Ранее и. о. премьера Сирии заявил, что временное правительство сформировано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru