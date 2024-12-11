Сирийская оппозиция: Взят под контроль город Дейр-эз-Зор

Отряды вооружённой оппозиции Сирии взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор, который находится на северо-востоке страны, сообщает газета «Аль-Ватан».

И. о. премьера Сирии: Временное правительство сформировано

Этот населенный пункт является крупнейшим в восточной части Сирии, а также важным транспортным узлом.

Ранее и. о. премьера Сирии заявил, что временное правительство сформировано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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