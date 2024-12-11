И. о. премьера Сирии: Временное правительство сформировано
В Сирии сформирован состав временного правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра Мухаммеда Аль-Башира.
По его словам, временное правительство будет функционировать до марта 2025 года, пока не будут решены конституционные вопросы.
Функции правительства заключаются в обеспечении безопасности и сохранении стабильности государственных институтов, чтобы не допустить развала страны и предоставить услуги гражданам, пока не будет сформирован новый кабмин.
Ранее сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru