И. о. премьера Сирии: Временное правительство сформировано

В Сирии сформирован состав временного правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра Мухаммеда Аль-Башира.

Главой временного правительства Сирии назначили Мухаммеда аль-Башира

По его словам, временное правительство будет функционировать до марта 2025 года, пока не будут решены конституционные вопросы.

Функции правительства заключаются в обеспечении безопасности и сохранении стабильности государственных институтов, чтобы не допустить развала страны и предоставить услуги гражданам, пока не будет сформирован новый кабмин.

Ранее сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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