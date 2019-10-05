Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Система противовоздушной обороны сработала в южной части Израиля около границы с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Отмечается, что сигнал прозвучал в кибуце Киссуфим.
Как пишет агентство, вблизи границы с сектором Газа ситуация остается напряженной после столкновений военнослужащих с участниками Марша возвращения, прошедшего у границы. РИА Новости сообщили, что число пострадавших достигло 54 человек, из них 22 с огнестрельными ранениями.
В начале сентября сообщалось, что премьер-министра Израиля Нетаньяху эвакуировали со сцены во время выступления из-за запущенных двух ракет из сектора Газа.
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