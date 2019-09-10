Нетаньяху эвакуировали из-за запущенных ракет из сектора Газа

Премьер-министра Израиля эвакуировали со сцены во время выступления из-за запущенных двух ракет из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, израильский лидер находился в Ашдоде в рамках предвыборной кампании. Через несколько минут после эвакуации он вернулся на сцену.

Отмечается, что под обстрелом оказались около 500 тысяч жителей Израиля. Запущенные две ракеты из сектора Газа перехвачены израильскими военными.



