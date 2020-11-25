Синод Кипрской православной церкви признал украинских раскольников

Синод Кипрской православной церкви поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома признать раскольников из «Православной церкви Украины».

Вместе с тем «Священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви».

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В свою очередь, Русская православная церковь перестанет поминать архиепископа Хризостома, а также прекратит молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также с другими иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками.

В Русской церкви подчеркнули, что решение помянуть украинских раскольников принято Архиепископом Хризостомом "единолично, без согласования с членами Священного синода Кипрской православной церкви и, следовательно, не имеет соборного характера".

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ФОТО: pixabay.com
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