Синод Кипрской православной церкви признал украинских раскольников

В свою очередь, Русская православная церковь перестанет поминать архиепископа Хризостома, а также прекратит молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также с другими иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками.



В Русской церкви подчеркнули, что решение помянуть украинских раскольников принято Архиепископом Хризостомом "единолично, без согласования с членами Священного синода Кипрской православной церкви и, следовательно, не имеет соборного характера".

