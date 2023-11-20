Сингапур запретит полеты беспилотников над своими границами

Отмечается, что власти Сингапура привлекут к ответственности любого оператора дрона, уличенного в незаконном пересечении границ в любом направлении.

«Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч сингапурских долларов (около $37 тысяч. - НСН), заключены в тюрьму на срок до двух лет или и то, и другое», — цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, власти пригрозили уничтожением несанкционированно пересекающих границу беспилотников. По данным CAAS и SPF, дроны могут представлять угрозу общественной безопасности, нарушать работу аэропортов, использоваться для контрабанды и террористических атак.

Ранее министерство внутренних дел ОАЭ запретило летные операции для владельцев беспилотников, также ограничения коснулись легких спортивных самолетов, напоминает RT.

