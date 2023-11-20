Сингапур запретит полеты беспилотников над своими границами
Сингапур с 21 ноября запретит трансграничные полеты беспилотников. Об этом говорится в совместном заявлении управления гражданской авиации (CAAS) и полиции (SPF) страны.
Отмечается, что власти Сингапура привлекут к ответственности любого оператора дрона, уличенного в незаконном пересечении границ в любом направлении.
«Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч сингапурских долларов (около $37 тысяч. - НСН), заключены в тюрьму на срок до двух лет или и то, и другое», — цитирует заявление РИА Новости.
Кроме того, власти пригрозили уничтожением несанкционированно пересекающих границу беспилотников. По данным CAAS и SPF, дроны могут представлять угрозу общественной безопасности, нарушать работу аэропортов, использоваться для контрабанды и террористических атак.
Ранее министерство внутренних дел ОАЭ запретило летные операции для владельцев беспилотников, также ограничения коснулись легких спортивных самолетов, напоминает RT.
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