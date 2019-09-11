Синдзо Абэ оставил Японию без правительства

Правительство Японии полностью ушло в отставку. Премьер-министр страны Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов кабинета. Отставки связаны с победой Абэ на выборах. Тогда он заявил, что намерен поменять состав правительства, передает РЕН ТВ.

На своих местах останутся лишь генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо, а глава МИД Таро Коно и министр экономики Тосимицу Мотэги поменяются крелами, отмечает РИА ФАН.

Известно также, что в правительство снова вернутся два человека, ранее уже работавшие в нем. Остальные 13 человек впервые войдут в кабмин.

По данным СМИ, новый состав правительства в Японии будет объявлен в среду позднее.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о новом уровне переговоров по южным Курилам.







