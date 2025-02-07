Сильвестр Сталлоне вложил $7,5 миллиона в швейцарскую компанию по разработке ИИ
Американский актер Сильвестр Сталлоне инвестировал $7,5 миллиона в швейцарский стартап по разработке искусственного интеллекта (ИИ) Largo.ai, став стратегическим партнером компании. Об этом сообщает газета Handelszeitung.
Как пишет издание, компания Largo.ai, основанная в 2020 году, создает программное обеспечение, анализирующее сценарии и видеоматериалы по заданным критериям. Программа также оценивает сочетание жанров и развитие персонажей, что позволяет определить подходящую целевую аудиторию и потенциальный финансовый успех фильмов.
Продюсеры используют эту платформу для подбора актеров в проекты, рекламные агентства с помощью ПО тестируют свои кампании на фокус-группах.
Ранее президент США Дональд Трамп назначил Сталлоне своим спецпосланником в Голливуде наряду с Мэлом Гибсоном и Джоном Войтом. Политик подчеркнул, что актеры будут представлять его интересы в сфере кинопроизводства, а также назвал их своими «глазами и ушами» в Голливуде, напоминает «Радиоточка НСН».
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