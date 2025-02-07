Сильвестр Сталлоне вложил $7,5 миллиона в швейцарскую компанию по разработке ИИ

Как пишет издание, компания Largo.ai, основанная в 2020 году, создает программное обеспечение, анализирующее сценарии и видеоматериалы по заданным критериям. Программа также оценивает сочетание жанров и развитие персонажей, что позволяет определить подходящую целевую аудиторию и потенциальный финансовый успех фильмов.

Продюсеры используют эту платформу для подбора актеров в проекты, рекламные агентства с помощью ПО тестируют свои кампании на фокус-группах.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил Сталлоне своим спецпосланником в Голливуде наряду с Мэлом Гибсоном и Джоном Войтом. Политик подчеркнул, что актеры будут представлять его интересы в сфере кинопроизводства, а также назвал их своими «глазами и ушами» в Голливуде, напоминает «Радиоточка НСН».

