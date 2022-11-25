В Венгрии обвинили США в получении выгоды из-за негативных тенденций в экономике Европы
США получают выгоду из-за негативных тенденций в европейской экономике. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в диалоге с венгерскими журналистами, сообщает Hirado.
По словам министра, американская экономика выигрывает от сокращения объемов инвестиций в страны Евросоюза.
«Движение экономики Европы в сторону рецессии — это хорошая новость для экономики США», — подчеркнул Сийярто.
Дипломат также обвинил Еврокомиссию в препятствовании созданию рабочих мест в Венгрии и отказе от выплаты средств, причитающихся Будапешту.
Он объяснил критическую позицию республики относительно США и ЕК наличием в стране демократии, которая не зависит от «иностранных интервентов и Джорджа Сороса».
Ранее ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет Украины и Европы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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