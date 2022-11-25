В Венгрии обвинили США в получении выгоды из-за негативных тенденций в экономике Европы

США получают выгоду из-за негативных тенденций в европейской экономике. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в диалоге с венгерскими журналистами, сообщает Hirado.

По словам министра, американская экономика выигрывает от сокращения объемов инвестиций в страны Евросоюза.

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«Движение экономики Европы в сторону рецессии — это хорошая новость для экономики США», — подчеркнул Сийярто.

Дипломат также обвинил Еврокомиссию в препятствовании созданию рабочих мест в Венгрии и отказе от выплаты средств, причитающихся Будапешту.

Он объяснил критическую позицию республики относительно США и ЕК наличием в стране демократии, которая не зависит от «иностранных интервентов и Джорджа Сороса».

Ранее ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет Украины и Европы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнвестицииЕвропаСШАВенгрия
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