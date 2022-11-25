В Венгрии обвинили США в получении выгоды из-за негативных тенденций в экономике Европы

«Движение экономики Европы в сторону рецессии — это хорошая новость для экономики США», — подчеркнул Сийярто.

Дипломат также обвинил Еврокомиссию в препятствовании созданию рабочих мест в Венгрии и отказе от выплаты средств, причитающихся Будапешту.

Он объяснил критическую позицию республики относительно США и ЕК наличием в стране демократии, которая не зависит от «иностранных интервентов и Джорджа Сороса».

Ранее ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет Украины и Европы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

