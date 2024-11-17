Си Цзиньпин заявил о содействии Пекина достижению мира на Украине

Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом, которая прошла в Лиме, заявил, что Пекин прилагает усилия для достижения мира на Украине, сообщает РИА Новости.

Глава государства указал, что Пекин оказывает содействие достижению мира на Украине. Китайский лидер отметил, что Китай проводит «челночную дипломатию» и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров.

Ранее Китай призвал США прекратить давление из-за конфликта в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

